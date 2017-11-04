AKP'den TBMM Başkanlığıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanlık seçimiyle ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Elitaş, "276'yı üçüncü turda AK Parti bulur. Adayları gördükten sonra AK Parti kimi destekleyeceğiyle ilgili bir karar verir. Şu anda adaylık için müracaat eden yok" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de bir otelde düzenlenen "MÜSİAD İnşaat Sektörü ve Kentsel Dönüşüm Temalı Türkiye İstişare Toplantısı"nın ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Meclis başkanlığı, grup başkanvekilleri ile ilgili bazı gelişmeler var ve çeşitli isimler geçiyor. Bu konu hakkındaki değerlendirmeniz ne?" sorusu üzerine Elitaş, iç tüzük gereği 12 Kasım'da adaylık süreçlerinin başlayacağını ve 5 gün adaylık süreci olduğunu belirtti.

Elitaş, milletvekillerinin 16 Kasım gece saat 24.00'e kadar müracaatlarını yapabileceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

'ŞU ANDA MÜRACAAT EDEN YOK'

"17-21 Kasım arasında Meclis Başkanı'nın seçilmesi gerekiyor. Muhtemelen siyasi partilerle görüştükten sonra öyle zannediyorum 20 Kasım Pazartesi günü Meclis Başkanlığı seçimleri gerçekleştirilir ve 4 turda yapılır. 4 turda da nihayete ulaşır. İlk 2 turda 367 oy, üçüncü turda 276 salt çoğunluğu bulmak gerekir. Eğer üçüncü turda da salt çoğunluk bulunmazsa son turda bir yüksek oy alan kişi bu şekilde olur, prosedür budur. Tahmin ediyorum bütün partiler öncelikle geleneksel olarak kendi adaylarını çıkartıyorlar. İkinci turda çekilenler olur. Üçüncü turda kesin seçilir. Çünkü AK Parti'nin 316 milletvekili var, CHP'nin 131 milletvekili var, MHP'nin 36 milletvekili var, HDP'nin de 54-55 milletvekili var. 276'yı üçüncü turda AK Parti bulur. Adayları gördükten sonra AK Parti kimi destekleyeceğiyle ilgili bir karar verir. Şu anda adaylık için müracaat eden yok. Sadece basın mensuplarının yazdığı şekilde çeşitli isimler var. 12 Kasım'dan 16 Kasım'a kadar adayların müracaatları olduktan sonra bütün siyasi partiler gibi AK Parti'nin destekleyeceği aday deklare edilir. Bu çerçevede de meclis başkanı seçilmiş olur. Arkasından grup başkan vekilleri var. Biz AK Parti olarak grup başkan vekilleri için 25 Kasım tarihinde gerçekleştirmişiz ve iki yıl görev süresi var. Muhtemelen Meclis Başkanı'nı seçtikten sonra belki biz kapalı grup toplantısı yapıp, grup başkanvekili, meclis başkanvekili, katip üyeleri, idare amirleri ve grup yönetim kurulu üyesini seçeriz."

'PARTİ DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPAR'

HDP ve CHP'den milletvekili sayısında değişmelerin olduğunun sorulması üzerine Elitaş, "7 tane boşluk var şuanda. HDP'den sanıyorum 3 milletvekili mahkumiyet aldığından dolayı anayasanın 83'üncü maddesine göre milletvekillikleri düştü. 2 milletvekili de devamsızlıktan dolayı düştü. Biri sahte rapor göndermiş. CHP'den bir milletvekili de 'Ben istifa ediyorum' dedi. İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. TBMM'de onun istifasını kabul etti ve istifası gerçekleşmiş oldu. Bizim de bir milletvekilimiz rahmetli oldu. Şu anda durum bu" ifadelerini kullandı.

"Meclis Başkanlığı için siz aday mısınız?" sorusu üzerine Elitaş, "Bizde adaylık diye bir durum söz konusu değil. Parti değerlendirmelerini yapar. O çerçevede biz 16 Kasım tarihleri arasında bu görüşlere bakarız. AK Parti adayları içerisinde tercih edeceği kişiyi tespit eder. Ona göre de oylamasını yapmış olur" dedi.