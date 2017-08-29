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AKP'den Vatan Şaşmaz açıklaması!

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AKP'den Vatan Şaşmaz açıklaması!
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, Vatan Şaşmaz cinayetindeki silah tartışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ünal, katıldığı televizyon programında konuyla ilgili şunları söyledi: 

"Bir kaç köşe yazarı da bu konuyu gündeme taşıdı. 6136 sayılı kanun ile silah edinmenin şartları, çerçevesi belirlenmiş. Herhangi bir şekilde yani izne bağlı olduğu için ruhsat almadan Amerika'da olduğu gibi birilerinin silahlanması mümkün değil.

Bulundurma ve taşıma ruhsatının şartları kanunla belirlenmiştir. Herhangi birisinin gidip silah alması söz konusu değil. Ama eğer birileri ruhsatsız silah bulunduruyorsa ki, bu konuda İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet çalışmalarını sürdürüyor.

Bu olayda kullanılan silahta taşıma ruhsatı olan değil bulundurma ruhsatı olan bir silahla, bu cinayet işlenmiş durumda. Bizim özellikle AK Parti hükümetlerinin silahlanma konusundaki hassasiyeti son derece açık.

Maalesef Türkiye'nin sınırlarından yaşadığı işte Suriye ve Kuzey Irak'ta yaşanan ciddi bir sorun var. Türkiye sınır güvenliği konusunda ciddi bir adım attı. Türkiye'de her türlü kaçakçılığın engellenmesi konusunda ilgili kurumlar ciddi bir çalışma yürütüyorlar."

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