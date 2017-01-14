Bugünkü YENİÇAĞ »

AKP'li Ahmet Aydın'dan ilginç Türkçe

»
AKP'li Ahmet Aydın'dan ilginç Türkçe
TBMM Başkanvekili AKP'li Ahmet Aydın, Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu. Aydın'ın paylaşımındaki Türkçe bozukluğu dikkatlerden kaçmadı.

Meclis Başkanvekili ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Twitter hesabından paylaştığı tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. 

"Hedef te gösterilsek, tehdit te edilsek, şantaş da yapılsa abdestimizden şüphemiz yok. Doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayız. Başka kapıya..." ifadelerini kullanan Aydın'ın paylaşımında çok sayıda dilbilgisi hatası göze çarptı.

İşte AKP'li Aydın paylaşımı:

15995874_10155118745254162_2122967479_n.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener'den çarpıcı açıklamalarAkşener'den çarpıcı açıklamalar"Erdoğan ve AKP'nin gücünü arttıran tek lider!""Erdoğan ve AKP'nin gücünü arttıran tek lider!"AKP'li Ahmet Aydın'dan ilginç TürkçeAKP'li Ahmet Aydın'dan ilginç TürkçeTBMM Genel Kurulu'nda 'sözde soykırım' iddialarına sert tepki!TBMM Genel Kurulu'nda 'sözde soykırım' iddialarına sert tepki!Alparslan Türkeş'in 'Başkanlık' sözleri paylaşım rekoru kırıyorAlparslan Türkeş'in 'Başkanlık' sözleri paylaşım rekoru kırıyorBakan Zeybekçi: 17 bin ihracatçıya yeşil pasaport verilecekBakan Zeybekçi: 17 bin ihracatçıya yeşil pasaport verilecekRum'un 'hedefi' değişmedi!Rum'un 'hedefi' değişmedi!Tuğrul Türkeş, Ümit Özdağ ve Halaçoğlunu ziyaret ettiTuğrul Türkeş, Ümit Özdağ ve Halaçoğlunu ziyaret ettiSiyaseti dizayn eden kasetler önce Gülen'e gitmiş!Siyaseti dizayn eden kasetler önce Gülen'e gitmiş!"Hayır" açılımı olsa"Hayır" açılımı olsa
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti