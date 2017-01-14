AKP'li Ahmet Aydın'dan ilginç Türkçe
TBMM Başkanvekili AKP'li Ahmet Aydın, Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu. Aydın'ın paylaşımındaki Türkçe bozukluğu dikkatlerden kaçmadı.
Meclis Başkanvekili ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Twitter hesabından paylaştığı tweet sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Hedef te gösterilsek, tehdit te edilsek, şantaş da yapılsa abdestimizden şüphemiz yok. Doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayız. Başka kapıya..." ifadelerini kullanan Aydın'ın paylaşımında çok sayıda dilbilgisi hatası göze çarptı.
İşte AKP'li Aydın paylaşımı:
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