AKP'li Aktay'dan tarihi "Çözüm süreci" itirafı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Yasin Aktay, HDP'li vekillerin tutuklanması ile ilgili, "her çeşit faaliyetine imkan verdik, hatta çözüm süreci dedik, ellerinde silahla dağlarda gezmelerine bile ses çıkarmadı bu ülke" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw Televizyonu'na konuşan Aktay, gündem ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

FETÖ darbe girişiminin bir amacının da Peşmergebaşı Mesut Barzani'yi devirmek olduğunu söyleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, HDP'li Milletvekillerinin tutuklanması ile ilgili ise şunları söyledi:

"Her gün onlarca kişi katlediliyor ve bunları katledenler intihar bombacısı. İntihar bombacılarının eylemlerine gidiyor milletvekili, cenazelerine, taziyelerine katılıyor. Onları adeta teşvik ediyor, yönlendiriyor. Bu tür suçların toplum vicdanında bu şekilde kalması çok fazla kabul görmüyor. Aksine çok infial yaratıyor. Bugün eğer toplumda böyle bir saldırının karşısında, böyle bir saldırıda eğer toplumda bir infial bir isyan oluşmuyorsa, toplum içerisinde bir takım ayrışmalar oluşmuyorsa büyük ölçüde almış olduğumuz bu tür tedbirler yani bu arkadaşların tutuklu olması, bu milletvekillerinin teröre destek veriyor olduğu algısı toplumda güçlü bir biçimde var olan bu milletvekillerinin tutuklu olması toplumla bir teselli oluşturuyor. Bu teselli karşısında toplum bir infiale gitmiyor. Öbür türlü herkes mecliste terörist istemiyoruz. Doğrusu halkımıza kulak tıkayarak siyaset yapmıyoruz. Halkımız kendi ülkenin kaynakları ve vergileriyle maaş alan ve aldığı bu maaşlarla kendilerine silah döndüren kendilerine saldırıda bulunan insanların toplumun en muteber çatısı altında, demokrasinin sembolü olan bir mekanda bu şekilde istediği zaman istediği propagandayı ve istediği suçlamaları da kendi halkına karşı yapan insanları görmek istemiyor. Yani halk tarafından seçilmiş olmak eyvallah ama halk tarafından seçilmiş olmak size suç işleme ve teröriste destek vermek özgürlüğü tanımıyor. Elhamdüllilah gönül huzurluğu ile söylüyoruz biz artık terör örgütü ile terör örgütü ile müzahir olan o parti ile Kürt meselesini birbirinden fersah fersah ayırdık. Bizim için Kürt sorunu ayrıdır, bu teröristler ayrıdır."

"ELLERİNDE SİLAH TAŞIDIKLARI HALDE..."

Aktay, HDP'li vekillerin tutuklanması, Belediyelere kayyum atanmasının şiddeti teşvik ettiği ve siyasal alanı daratlttığı eleştirileri ile ilgili bir soru üzerine ise, "Valla tutuklamadık, her çeşit faaliyetine imkan verdik, hatta çözüm süreci dedik, ellerinde silah taşıdıkları halde dağlarda devriyeler halinde 10'ar 15'er 30'ar kişiler halinde gezmelerine bile ses çıkarmadı bu ülke. Dedik ki, demokrasi sahası daha geniş olsun, belki bunlar silahı bırakırlar. Bütün özgürlükleri, bütün serbestlikleri sağladık. Ne yaptılar, Bizim çözüm süreci dediğimiz günde onların silahları bırakıp ülkeyi terk etmeleri bekleniyordu öyle değil mi? Silahı bırakmadıkları gibi daha çok silahlandılar, Militanları yurt dışına gedeceklerine burada kaldılar ve geçmişe nazaran devletinde bu konudaki geçici tolerans durumunu suistimal ederek eskisine nazaran çok çok daha fazla sayıda insanı dağa çıkardılar. Aralarında çoğu 18 yaşı altında çocuklar. Bu bir defa insanlığa karşı işlenmliş bir suç. Bunu yaptı PKK"dedi.