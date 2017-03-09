AKP'li Aydın Ünal'dan yandaş yazarlara ağır hakaretler

AKP Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, yandaş yazarlara ağır hakaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, AKP Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, hükümete yakın isimlere çok sert tepki gösterdi.



Önce Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ve Cemil Barlas gibi isimler için "eve giren haşerat" benzetmesi yapan Fuat Uğur, bu isimler tarafından "Davutoğlu'nun adamı" ilan edilmişti.

Son olarak da Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Yeni Şafak yazarı Salih Tuna başta olmak üzere havuz medyasındaki bazı isimlerle girdiği polemiğin ardından sonra Twitter hesabını kapatan Aydın Ünal, bugünkü yazısında isim vermeden bazı isimleri adeta topa tuttu.

İşte Aydın Ünal'ın yazısından bazı bölümler:

MANEVRA KABİLİYETİ YÜKSEK, BESİLİ VE CÜSSELİ 'DOSTLAR...



"17/25 Aralık'tan sonra, manevra kabiliyeti yüksek, besili ve cüsseli o 'dostlar' bizi ezip en öne geçtiler. Sorun değil. Bu işler böyledir. Bizim önlerde hiç gözümüz olmadı zaten. Öne geçtiler ve herkesten çok bağırmaya, kükremeye başladılar. Mücadeleye öyle bir 'aşkla' ve 'heyecanla' sarıldılar ki, biz bile artık 'FETÖ'cü, Paralel, Kripto' ithamlarına maruz kalmaya başladık."



MOĞOL İSTİLACILARI, ÇEKİRGE SÜRÜSÜ, ZÜCCACİYE DÜKKANINA GİREN FİL GİBİ...

"Çok ciddi bir kalitesizlik ortamı kasıp kavurmaya başladı" diyen Aydın Ünal, şu çarpıcı tespitleri yaptı:

- Kifayetsizlikle yoğrulmuş ihtiras, siyaseti, bürokrasiyi, medyayı sinsi bir virüs gibi zehirliyor.

- Moğol istilacıları gibi acımasızca, ne var ne yok yakıp yıkıyorlar; çekirge sürüsü gibi rantın üzerine üşüşüyorlar; züccaciye dükkanına giren fil gibi kırıyorlar, döküyorlar, eziyorlar, incitiyorlar.



ETRAFLARINA KORKU SALIP, HAKARETLE KORKUYU BÜYÜTÜYORLAR

- Etraflarına korku salıp sindiriyorlar. Aldıkları reaksiyonla, eleştiriyle, hakaretle, saldıkları korkuyla büyüyorlar.



- İşi şantaja kadar götürüyorlar. FETÖ ile mücadele ediyormuş gibi görünüp, ne kadar Fetullahçı taktik varsa kullanıyor, yalan söylüyor, iftira atıyor, karanlık operasyonlar yapıyorlar.

TAM DA 16 NİSAN ÖNCESİ ARZI ENDAM ETMELERİ TESADÜF OLMASA GEREK!

- Kendilerinden olmayana hayat hakkı tanımıyor, “Ben, ben” diyerek kibirle ortalıkta dolaşıyorlar.

- Ömrü mücadeleyle geçmiş dava adamlarını bir kalemde harcıyor, çalışanların, üretenlerin moralini bozuyor, kollarını, kanatlarını kırıyorlar.

- Tam da 16 Nisan yaklaşırken, tam da, Türkiye'nin bekasıyla, istiklaliyle ilgili önemli bir kararın arefesindeyken, zihinleri bulandıracak, gönülleri kıracak, insanların heyecanını, aşkını, şevkini, azmini törpüleyecek biçimde arzı endam etmeleri tesadüf olmasa gerek.