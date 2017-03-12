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AKP'li Başkan: 1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular

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AKP'li Başkan: 1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Üniversitesi'nde düzenlenen panelde büyük skandala imza attı. "Siz dik durun, içinizden 'hayır' çıkartmayın" diyen AKP'li Kadıoğlu, "1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı, referandum panelinde skandal sözler sarf etti. “Siz dik durun, içinizden ‘hayır’ çıkartmayın” diyen AKP’li Başkan Necmi Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ya ki Abdülaziz’e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar.”

1923’TE KOCA ÇINARI YIKTILAR

Kadıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “10 yılda Osmanlı’yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923’te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ejdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran’a, ezana…”

Kadıoğlu, “1950’de tekrar millet kükredi” derken sonrasında “Yeni darbeler oldu Amerika izin vermedi” ifadelerini kullandı.

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