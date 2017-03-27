AKP’li başkan, 9 yakınını belediyeye müdür yaptı!

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, aralarında amcası, yeğenleri ve gelini de bulunan 9 akrabasına üst düzey görev verdi.

Türkiye'de 2014'de yapılan yerel seçimde AKP'den Düzce Belediye Başkanı seçilen Mehmet Keleş, aralarında amcası, gelini, yeğeni ve kuzenin de bulunduğu 9 akrabasını belediyede üst düzey görevlere atadı. Keleş, amcası Şemsettin Yenersoy, teyze kızı Mesude Özcan ile komşusu ve aile dostu Ali Güney'i Belediye Başkan Yardımcısı yaptı. Sosyal medyada Düzce Belediyesi aile şeması çıkarıldı. Şemanın altına da, “Başkanlık Sistemi için pilot bölge seçilen Düzce'de uygulama sorunsuz bir şekilde ilerliyor” notu düşüldü.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, duruma tepki gösteren CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, "Sadece yönetimde değil belediye iştiraki olan iki şirkete de akrabalarını doldurdu" dedi.

Mesude Özcan'ın 2 Mayıs 2016'ya kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sosyal medyada aile şeması

AKP'li başkanın eşi Gönül Keleş'in yeğeni Emre Kahraman Özel Kalem Müdürü oldu. Keleş yeğenlerinden; Ferit Girgin'i Destek Hizmetleri Müdürü,

Zeynan Karabacak'ı Su ve Kanalizasyon Müdürü, Kenan Güreşçioğlu'nu Fen İşleri Müdürü atadı.

Keleş, iki yıl Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan yeğeni Akif Keleş'i geçen yıl Yazı İşleri Müdürlüğü'ne kaydırdı. Mehmet Keleş, gelini İlkay Karabulut Keleş'i de unutmadı.

İlkay Keleş, iki yıldır kayınpederinin Basın Danışmanlığı'nı yürütüyor… Sosyal medyada Düzce Belediyesi aile şeması çıkarıldı. Şemanın altına da, “Başkanlık Sistemi için pilot bölge seçilen Düzce'de uygulama sorunsuz bir şekilde ilerliyor” notu düşüldü.

Şirketlerde de akrabaları var

Keleş'in Düzce Belediyesi'nde eş, dost, hısım akrabadan oluşturduğu kadro için ‘hanedanlık' yorumları yapıldı. 4 başkan yardımcısından ikisinin akrabası, birinin ise aile dostu olması manidar karşılandı.

Duruma tepki gösteren CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, belediye iştiraki olan İNTAŞ ve YEYPAŞ A.Ş.'de Keleş'in yakınlarının yönetici ve personel olarak istihdam edildiğini öne sürdü. Tozan, "Sadece yönetimde değil belediye iştiraki olan iki şirkete de akrabalarını doldurdu. Personel kayıtlarına bakıldığında hangi akrabaların çalıştığı ve ne kadar maaş aldıkları görülebilir" dedi.