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AKP’li başkan Atatürk için ağzına geleni söyledi!

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AKP’li başkan Atatürk için ağzına geleni söyledi!
Mersin’de AKP Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, Ulu Önder Atatürk için “Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net." ifadelerini kullandı.

Özellikle son yıllarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik çirkin saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son hadise Mersin'de yaşandı. Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Atatürk'e nefret kustu.

Büyük tepki toplayan Baki'nin işte o tweetleri: 

– Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek va. #RecepTayyipErdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır!

– Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e…

– Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu.
AKP'li Hasan Baki'nin bu mesajları büyük tepki çekti. CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Baki hakkında suç duyurusunda bulundu.

AKP İSTİFASINI İSTEDİ

AKP Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, baskılar sonucu Baki'nin istifasını istediklerini, kendisinin de istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, paylaşımların AKP'yi bağlamadığını da söyledi.

BUNU KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, AKP'li Hasan Baki'nin paylaşımlarına tepki gösterdi.

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