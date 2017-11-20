AKP'li Başkan Caner Can: İlimden uzaklaşırsak yeni FETÖ'lere esir olacağız

Ankara’nın AKP'li Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada Atatürk’ün Nutuk’taki sözlerini hatırlatarak “İlimden uzaklaşıp mürşidin peşine takıldığımız müddetçe yeni FETO’lara maalesef ki esir olacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu akşamki oturumunda Çamlıdere Belediyesi’nin 2018 bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Meclise, teşekkür konuşması yapan AKP'li Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın sözleri damga vurdu.

Hürriyet'ten Murat Taşkın'ın haberine göre; Atatürk’ün sözlerini hatırlatan AKP'li başkan, CHP grubunca uzun süre alkışlandı. “Camiden çıkan müftü de meyhaneden çıkan Zühtü de bizim der kucaklarız” diyen AKP'li Can yaptığı konuşmada şunları söyledi:

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ ÖRNEK GÖSTERDİ

“Bir devletin, millet ilimde fende ilerlemiş ise buna paralel olarak sanatta ve kültürde de ilerlemiş olduğunu görürüz. Hiçbir zaman için kültürümüzü sanatımızı ilimin, fennin, tıbbın arkasında göremeyiz, görmeyeceğiz de Bakın Türkiye’de bugün bir FETÖ kaosu yaşanıyor. Yaşanmalı mıydı hayır. Çünkü bizim o kadar ünlü güzel değerlerimiz var ki Mustafa Kemal Atatürk’ün söyledikleri nutuklarındaki o güzel veciz sözlerden bir tanesi diyor ki; her zaman için ilim irfan mürşit hiçbir zaman için ilimin arkasında yer almayacaktır.

"MÜRŞİDİN PEŞİNDE FETÖ'LERE ESİR OLURUZ"

İlimden uzaklaşıp mürşidin peşine takıldığımız müddetçe yeni FETÖ'lere maalesef ki esir olacağız. Hiçbir zaman için tekkeleri kapattığında şıhlara şeyhlere dervişlere yüz tutmayın dediğinde eğer bu doğrultuda gitmiş olsaydık, bugün bir FETÖ tehlikesi bugün bu ülkede yok olurdu. Hiç olmazsa bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün bu veciz sözlerini kulak arkası yapmayalım.

"FATİH’İ DE ATATÜRK’Ü DE REDDEDEMEYİZ"

Biz Kanuni Sultan Süleyman’a da sahibiz. Fatih Sultan Mehmet Han’a da sahibiz. Bunlar bizim atalarımız köklerimiz. Bir devri kapatan bir devri açan Fatih Sultan Mehmet Hanı nasıl reddedemezsek Mustafa Kemal Atatürk’ü de reddedemeyiz. Bugün dünyada savaş kaosu yaşanıyor. Oturup düşünmemiz lazım. Yurtta sulh cihan da sulh. Bununda bugünden tedbirini almaz isek inanın ok yaydan çıktıktan sonra bunun geri dönüşü zor olur.

"CAMİDEKİ MÜFTÜ DE MEYHANEDEKİ ZÜFTÜ DE BİZİM"

Biz Çamlıdere insanı yaratılandan dolayı insanı severiz. Camiden çıkan müftü de meyhaneden çıkan Zühtü de bizim der kucaklarız. Çünkü bu ülkenin müftüsüyle de üzüleceğiz Zühtü’süyle de biz üzüleceğiz. Müftüde benim Zühtü de benim. Bazı arkadaşlar bana bakıp peki başkan sen müftü müsün zühtü müsün diyorlar. Ben müftü de olamadım Zühtü de olamam. Ben gariban bir rüştüyüm. Rüştü nedir. Müftü ile Zühtü’yü aynı değerde seven onları tutan onlara aynı rüyayı gördüren kişidir. Bu ülkenin müftüsü de Zühtü’sü de Rüştü’sü de bizim.”

"CHP: GELSİN BİZİM İLE OTURSUN"

İlçede kurduğu oyuncak müzesini de anlatan Caner Can, “En hakiki mürşit ilimdir ilimden uzaklaşan cahildir, doğru yoldan çıkmıştır” diyerek sözlerini bitirdi. AKP'li Başkanın dikkat çeken sözlerini CHP’liler ‘bravo’ diyerek uzun süre alkışladı. CHP’li Belediye Meclis Üyesi Haydar Demir’in “Başkan gelsin bizim aramızda otursun” sözlerine Meclis oturumunu yöneten Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen “Vermeyiz” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Çamlıdere, 2017 referandumunda %84’lük evet oy oranıyla Ankara ilçeleri arasında en yüksek evet oyu verilen ilçe olmuştu.