AKP'li Başkan: "İstifa ettirildik"

AKP'de yaşanan istifa depremlerinin ardından Bolu Merkez İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Adil Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstifa ettirildik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' açıklamalarının ardından AKP'de istifa haberleri gelmeye devam ederken, dün istifa ettiğini duyuran AKP Bolu İlçe Başkanı Adil Esen'den flaş bir açıklama geldi.

Bolu'ya gelen AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Hacı Turan ile AKP Kilis Milletvekili, İl Koordinatörü Hüseyin Devecioğlu ve parti yönetimiyle bir araya geldikten sonra görevinden istifa eden Esen daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu biline ki biz istifa ettirildik" dedi.

İşte Eslen'in o açıklamaları:

'İSTİFA ETTİRİLDİK'

Esen, istifasının ardından sosyal medya hesabından istifa ettirildiğini açıklayarak şöyle dedi:

"Son beş seçimdir bu başarılara vatandaşının arasına karışarak, vatandaşını ardına alarak imza atan kamuoyu önünde gecesini gündüzüne katarak çalışan bir Merkez İlçe Başkanı olarak kendiliğimden istifa etmem düşünülebilir mi? Böyle bir şeyi düşünmek öncelikle birlikte yol yürüdüğümüz vatandaşımıza sonra da yönetimlerime yanlış olmaz mı? İşin özeti olarak şu biline ki biz bu davaya canımızı koyduk ve biz hiçbir zaman şov yapmadık. Biz bu yolda çok çalıştık ve biz bu uğurda bilinen ve bilinmeyen çok bedeller ödedik. Bu iş elbette çok tartışılabilir yorumlanabilir. Şu biline ki biz istifa ettirildik. Biz bu işi önceleri de söylediğimiz gibi dava olarak gördük ve öyle görmeye de devam edeceğiz."