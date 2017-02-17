AKP'li Başkan'dan gazeteciye şok sözler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Edip Uğur, kendisine FETÖ'yle ilgili soru soran gazeteciyi “Yürü ense tıraşını görelim! Ne kabadayılığı yapacağım ulan! Alın bunu dışarı, terbiyesiz, utanmaz!" diyerek salondan kovdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Edip Uğur, yerel basında hakkında çıkan iddialara yanıt vermek için basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin kentteki imar ve belediye danışmanlarıyla ilgili sorulara yanıt veren Başkan Uğur, kendisine 17 Aralık sürecinden sonra Gülen Cemaati’yle ilgili sözlerini hatırlatan gazeteci Osman Yurdusev’i hakaretlerle salondan çıkarttı. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan AKP’li Başkan Uğur'un, Yurdusev'in yönelttiği soruya öfkelenip “Yürü ense tıraşını görelim, bak tıraş da olmamışsın. Ne kabadayılığı yapacağım ulan! Alın bunu dışarı, terbiyesiz, utanmaz herif!” ifadelerini kullanması dikkat çekti.