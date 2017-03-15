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AKP'li başkan'dan 'tek adam' açıklaması

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AKP'li başkan'dan 'tek adam' açıklaması
AKP İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, "Evet, bu ülkede tek adamlık var ama seçim kaybettiği halde koltuğunda oturanlar tek adamdır" dedi. AKP'li Başkan'ın bu sözleri MHP'de birçok seçim kaybeden Bahçeli'yi akıllara getirdi.

İstanbul Kağıthane'de Ordu Dernekler Konfederasyonu’nun toplantısına katılan AKP İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, "CHP’nin başındaki zat neden tek adamlıktan bahsediyor? Sürekli seçim kaybediyor, 7 defa kaybetti. Evet, bu ülkede tek adamlık var ama kaybettiği halde koltuğunda oturanlar tek adamdır" ifadelerini kullandı.

'Seçim kaybettiği halde koltuğunda oturanlar tek adamdır' sözleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Temurci'nin bu sözleri MHP'nin başında birçok seçimden yenilgi ile çıkan Devlet Bahçeli'yi akıllara getirdi.

Temurci sözlerine şöyle devam etti:

“CHP yeniden yapılanmalı. CHP’nin başındaki zat neden tek adamlıktan bahsediyor Sürekli seçim kaybediyor, 7 defa kaybetti. Evet, bu ülkede tek adamlık var ama kaybettiği halde koltuğunda oturanlar tek adamdır. Onun için 16 Nisan’da, Türkiye’de sadece anayasa değişikliği yapılmayacak. Siyasetin önü açılacak, siyasete kalite gelecek ve kaybedenler o koltuklarda oturamayacak."

1997 yılından bu yana genel ve yerelde birçok seçim kaybeden Devlet Bahçeli 1 Kasım 2015 seçimlerinde de kaybetmişti.

 

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