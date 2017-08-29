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AKP'li Başkan'ın damadına FETÖ'den tutuklama

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AKP'li Başkan'ın damadına FETÖ'den tutuklama
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Düzce Belediye Başkanı Keleş’in damadı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 ay önce Düzce Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Keleş’in damadı Emre Kurt hakkında örgüt üyeliği iddiası ile yakalama kararı çıkartıldı. 1 aydır firari olan Kurt'un yeri, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu belirlendi. Emre Kurt, dün sabah bulunduğu eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda bazı delil belge ve dökümanlara da el konuldu. Emre Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'MAKAM ARABASI' ÇIKIŞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan damadı FETÖ'den tutuklanan Düzce Belediye Başkanı AKPli Mehmet Keleş, geçen yıl, 650 bin TL'ye aldırdığı makam otomobiline karşı yapılan eleştirilere, "Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?" demişti.

 

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