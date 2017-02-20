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AKP'li Başkan'ın lüks makam odası!

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AKP'li Başkan'ın lüks makam odası!
Konya’nın AKP'li Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun gösterişli makam odası dikkat çekiyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, ilçede bulunan liselerin öğrenci meclis başkanlarıyla bir araya gelerek projelerini anlattı. Toru’nun makam odasının lüks görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. 

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KREM LAKELERLE KAPLI OVAL OFİS

Torun’un makam odasındaki bütün mobilyaların oldukça gösterişli krem lakelerden seçildiği ve bol işlemeli oldukları gözlendi.

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ABD’nin başkanlık makamı olan Beyaz Saray’daki dünyaca ünlü oval ofisi andıran makam odasının zemininin de şaşalı bir halıyla kaplı olması dikkat çekti. Odanın ortasındaki şık yuvarlak masayla duvarlardaki gösterişli tablolar da  Toru’nun şatafatlı makam odasındaki dikkat çeken diğer hususlar oldu.

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