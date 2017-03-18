AKP'li Başkan'ın zor anları: "hayır, hayır, hayır"

Silivri'nin sevilen yüzü 22 yaşındaki Yunus Topal ile AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin arasında geçen 'Evet - Hayır' diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Sözcü'nün haberine göre Silivri'nin sevilen yüzü 22 yaşındaki Yunus Topal, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin yanına yaklaştı ve ‘Kızmazsanız bir şey söyleyeceğim, referandumda Hayır' diyeceğim' şeklinde referandum kararını bildirdi. AKP İstanbul İl Başkanı Temurci, Yunus Topal'ı ‘Evet' oyu için ikna etmeye çalıştıkça Topal, ‘ Bu ülke tek adamlığı hak etmiyor.' dedikten sonra Hayır diyenlerin terörist ilan edilmesine ‘Hayır diyenleri terörist olarak ilan etmeniz bana koyuyor' diyerek tepki gösterdi.