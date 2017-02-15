AKP'li Belediye Başkanı'ndan MHP'ye anlamlı(!) ziyaret

AKP'li Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, MHP Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AKP ile MHP arasındaki işbirliği her geçen gün artarken, karşılıklı ziyaretler de devam ediyor.

Geçmişte AKP yönetiminden ve teşkilatlarından Ülkücü camiaya gelen sayısız hakarete rağmen, AKP'liler ile MHP'liler arasındaki samimi pozlar dikkat çekti.

AKP'li Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, akşam saatlerinde MHP Uşak İl Binası'na giderek il başkanı Muhterem Kuruçay'ı ziyaret etti.

Ziyarette ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan başkan Cahan, kentin ve ülkenin sorunları için ortak akıl geliştirilmesi gerektiğini belirterek, anayasa değişikliği ile ilgili referandum sürecinde birlik beraberliğin önemine değindi.

İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

AKP ve MHP'nin referandum sürecinde iş birliği içinde hareket edeceğini kaydeden AKP'li Cahan, "Devletimiz, vatanımız ve ilimiz için ortak projelerde neler yapacağımızı belirlemek için bu ziyareti yaptık. Bundan sonraki süreçte devletimiz, milletimiz ve ilimizin geleceği adına istişarelerimiz devam edecek" dedi.