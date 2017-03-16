AKP'li Belediye, 'evet' için gıda kolisi dağıttı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, düzenlenen açılışta 'evet' propagandası yaptı, Demirkol buradaki konuşmasının ardından gittiği Şanlıurfa Aşevi Derneği'nde referanduma sayılı günler kala bin 6 aileye gıda kolisi dağıttı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü İlçesinde bir sivil toplum kuruluşunun referandum bürosu açılışına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve AKP teşkilat üyelerinin de katıldığı açılışta Başkan Demirkol, 16 Nisan Başkanlık Sistemi referandumu ilgili konuşma yaparak vatandaşlardan ‘evet’ oyu istedi. Başkan Demirkol buradaki konuşmasının ardından gittiği Şanlıurfa Aşevi Derneği’nde, dernekten yardım alan bin 6 aileye gıda kolisi dağıttı. AKP’li başkanın referanduma sayılı günler kala ‘gıda yardımı’ yapması dikkatlerden kaçmadı.

"100 SENEDİR SERGİLENEN OYUN…”

Başkan Fevzi Demirkol, “Bunlar daha öncesinde, 100 senedir sergiledikleri oyunlarla bu içinde bulunduğumuz günlerde de, geçmişte hep oyunlar, hep sahneler sergilediler. Ayrıca, ecdadımızın bize bırakmış olduğu mirası, şanlı tarihimizi bize unutturmak istediler. Biz şimdi o şanlı tarihimizi yeniden canlandırmak için, yeniden bu gençliği, yeniden aziz milleti, ümmetin umudu, mazlum milletlerin umudu ve kainata Cenab-ı Hakk'tan sonra nizam veren bir devlet haline getirmek için 16 Nisanda evet diyeceğiz” diye konuştu.

TUNCELİ’DE BEYAZ EŞYA DAĞITILMIŞTI

2009 yılında da Tunceli Valiliği, kentte 5 TIR dolusu beyaz eşya dağıtmış, şehir suyu şebekesine sahip olmayan evlere de çamaşır makinesi dağıtılması tartışmalara neden olmuştu. Tunceli Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tunceli merkez ilçe ve köyleri için, 1677 aileye 881 buzdolabı, 475 çamaşır makinesi, 887 kanepe, 414 ocaklı fırın, 191 televizyon ve uydu cihazı, 42 elektrik süpürgesi, 61 halı, 56 bilgisayar, 8 şofben ve 5 bulaşık makinesi vatandaşlara verilmeye başlanmıştır” demişti. Dönemin CHP il yöneticileri, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğum yeri Nazımiye’de beyaz eşya dağıtılmasını seçim rüşveti olarak değerlendirmişti.