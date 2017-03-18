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AKP'li belediye Türk Bayrağı'nı indirdi

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AKP'li belediye Türk Bayrağı'nı indirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu bazı ziyaretler için Bursa’nın Karacabey ilçesine gitti. Belediye, Müezzinoğlu'nun güzergahındaki Türk Bayrağını indirip yerine Osmanlı bayrağı astı. Türk Bayrağı'nın indirilmesine vatandaş tepki gösterdi.

OdaTV'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu bazı ziyaretler için Bursa’nın Karacabey ilçesine gitti. Bakan Müezzinoğlu güzergahının üstünede olan Soğan Pazarı’nda ise bayrak krizi yaşandı. AKP’li Karacabey Belediyesi, Soğan Pazarı'ndaki Türk Bayrağı indirdi ve yerine Osmanlı Bayrağı astı. 

Türk Bayrağı'nın indirilmesi Karacabey halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

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