AKP'li Bostancı: CHP, FETÖ ve PKK'nın neresinde duruyor?

AKP Grup Başkanvekili Bostancı, "Türkiye PKK ile mücadele ediyor, PYD ile mücadele ediyor, DEAŞ’la mücadele ediyor. Bu terör örgütlerine karşı mücadele ederken, CHP’nin yine nerede durduğu belli olmuyor" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale’de "Adalet Kurultayı" topladığını ardından da bir sonuç bildirgesi yayımlayarak, kamuoyuna duyurduğunu anımsattı.

Yayımlanan bildiriyi samimi bulmadıklarını belirten Bostancı, "Sonuç bildirgesine baktığınızda CHP’nin bugüne kadar dile getirdiği eleştirilerin ‘adalet sosu’ ile süslenip, yeniden piyasaya sürüldüğü ve sanki yeni bir şey söylüyormuş duygusu uyandırmak için yerli yersiz adalet kelimelerinin içine serpiştirildiği bir bildiri mahiyetindedir. Orda adalet yok, burada adalet yok. Tabii şimdi her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu adalete ilişkin bir talepte bulunurken, kendisinin siyasi çizgisinde adaletin nerede olduğunu, adalet ve hakkaniyette ne ölçüde davrandığına ilişkin kamuoyuna ikna edici bir profil çizebiliyor mu? Benim kanaatim çizemiyor." diye konuştu.

"Biz ana muhalefet partisinin çok daha gerçekçi bir şekilde Türkiye’nin meseleleri ile ilgili olmasını bekleriz, bu bizim bakışımız" diyen Naci Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye PKK ile mücadele ediyor"

"Türkiye’nin meseleleri dediğimizde,15 Temmuz’da çok önemli bir darbe girişimi yaşanmış, şimdi bu darbe girişime karşı CHP’nin tavrına bakın, önce darbe girişimi, sonra kontrollü darbe, peşinden aslında biz başka bir şey demek istedik. Burada bir istikrar yok. 15 Temmuz’a ilişkin CHP ne diyor? Doğrusu milletin kafası karışık."

Türkiye’nin çeşitli terör örgütleri ile mücadele ettiğini anlatan Bostancı, "Türkiye PKK ile mücadele ediyor, PYD ile mücadele ediyor, DEAŞ’la mücadele ediyor. Bu terör örgütlerine karşı mücadele ederken, CHP’nin yine nerede durduğu belli olmuyor. Şüphesiz CHP’nin tabanı bu terör örgütlerine kesinlikle karşıdır eminim. CHP’nin tavanı da temelde böyle bir karşıtlık içerisindedir bu konuda herhangi bir şüphe içerisinde olmak istem. Ama toplum aynı zamanda ana muhalefet partisinden bu karşı olma halini açık seçik bir dille duymak ister. Dışarıdan çeşitli ülkelerin terör örgütleri marifeti ile adeta vekalet üzerinden Türkiye'ye karşı bir strateji yürüttükleri bir zamanda bu konulara ilişkin de CHP’nin ana muhalefet partisi olarak çıkıp, milletin bir şey söylemesini bekledim." ifadelerini kullandı.