AKP'li Bülent Tüfenkci'den terör açıklaması

Hakkari'de konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, terör olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Tüfenkci, "Terörün de belini kırdık ve kırıyoruz" dedi.