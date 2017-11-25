AKP'li Bülent Turan'dan Reza Zarrab açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Turan, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına ilişkin, "Türkiye'nin bir vatandaşı, bir başka ülkeye ihracat yapıldığı için üçüncü ülke tarafından yargılanıyor. Bu, vahim bir tablo" dedi.

Lapsekili İş Adamları Derneğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin başarılarını ve büyümesini hazmedemeyen yapıların olduğunu belirten AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu, içeride de dışarıda da böyle. Türkiye büyüdükçe etrafına örnek olan, milli egemenliğini kayıtsız şartsız millete teslim eden, kendi iddiasını ortaya koyan bir ülke oldukça uluslararası güçlerin zaman zaman hedefi haline geldi" ifadelerini kullandı.

'BİZ AMERİKA'NIN 52. EYALETİ DEĞİLİZ'

Turan, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına değinirken de şunları söyledi: "Türkiye, bir başka ülkeye ihracat yaptı diye bu ülkenin vatandaşları, bir başka ülkede yargılanıyor. Altını çiziyorum; Türkiye'nin bir vatandaşı, bir başka ülkeye ihracat yapıldığı için üçüncü ülke tarafından yargılanıyor. Bu, vahim bir tablo. O ülkenin kendi kanunları farklı olabilir ama bizim ticaretimizi, ihracatımızı, ithalatımızı bir başka ülkenin kuralları belirleyemez. Kim ne derse desin, biz polemik yapmak istemiyoruz. Biz, dünyayı görüyoruz ama biz, Amerika'nın 52. eyaleti değiliz. Biz, başka bir ülkenin eyaleti değiliz. O yüzden son günlerde gündemde olan bu dava başta olmak üzere, Türkiye'ye yapışan iddiaların, oyunların ne olduğunu biliyoruz. Senin ambargon kendi ihracatınla ilgili olabilir ama bizim ihracatımızla ilgili olmaz. Biz, Türkiye'de bu konularda nasıl adım atacağımızı biliyoruz."