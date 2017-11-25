Bugünkü YENİÇAĞ »

AKP'li Bülent Turan'dan Reza Zarrab açıklaması

»
AKP'li Bülent Turan'dan Reza Zarrab açıklaması
AKP Grup Başkanvekili Turan, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına ilişkin, "Türkiye'nin bir vatandaşı, bir başka ülkeye ihracat yapıldığı için üçüncü ülke tarafından yargılanıyor. Bu, vahim bir tablo" dedi.

Lapsekili İş Adamları Derneğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin başarılarını ve büyümesini hazmedemeyen yapıların olduğunu belirten AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu, içeride de dışarıda da böyle. Türkiye büyüdükçe etrafına örnek olan, milli egemenliğini kayıtsız şartsız millete teslim eden, kendi iddiasını ortaya koyan bir ülke oldukça uluslararası güçlerin zaman zaman hedefi haline geldi" ifadelerini kullandı.

'BİZ AMERİKA'NIN 52. EYALETİ DEĞİLİZ'

Turan, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına değinirken de şunları söyledi: "Türkiye, bir başka ülkeye ihracat yaptı diye bu ülkenin vatandaşları, bir başka ülkede yargılanıyor. Altını çiziyorum; Türkiye'nin bir vatandaşı, bir başka ülkeye ihracat yapıldığı için üçüncü ülke tarafından yargılanıyor. Bu, vahim bir tablo. O ülkenin kendi kanunları farklı olabilir ama bizim ticaretimizi, ihracatımızı, ithalatımızı bir başka ülkenin kuralları belirleyemez. Kim ne derse desin, biz polemik yapmak istemiyoruz. Biz, dünyayı görüyoruz ama biz, Amerika'nın 52. eyaleti değiliz. Biz, başka bir ülkenin eyaleti değiliz. O yüzden son günlerde gündemde olan bu dava başta olmak üzere, Türkiye'ye yapışan iddiaların, oyunların ne olduğunu biliyoruz. Senin ambargon kendi ihracatınla ilgili olabilir ama bizim ihracatımızla ilgili olmaz. Biz, Türkiye'de bu konularda nasıl adım atacağımızı biliyoruz."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ruhani'den Suriye'ye destekRuhani'den Suriye'ye destekAKP'li Bülent Turan'dan Reza Zarrab açıklamasıAKP'li Bülent Turan'dan Reza Zarrab açıklamasıCHP'li Özgür Özel'den seçim açıklamasıCHP'li Özgür Özel'den seçim açıklamasıErdoğan, Macron'la telefonda görüştüErdoğan, Macron'la telefonda görüştüMeral Akşener Mardin'deMeral Akşener Mardin'deBekir Bozdağ: İlahiyat mezunlarının haklarını yedirmeyizBekir Bozdağ: İlahiyat mezunlarının haklarını yedirmeyizEkonomi Bakanı Zeybekci: "Türkiye büyümede dünya birincisi olacak"Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Türkiye büyümede dünya birincisi olacak"Okutan: "Telefon görüşmesinden başarı çıkarmak algı operasyonudur"Okutan: "Telefon görüşmesinden başarı çıkarmak algı operasyonudur"Kılıçdaroğlu: Tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruzKılıçdaroğlu: Tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruzMHP'den İYİ Parti'ye çok ağır sözlerMHP'den İYİ Parti'ye çok ağır sözler
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti