AKP'li Çamlı'dan CHP'lilere ağır hakaretler

Erdoğan'ın gönüllü şoförü ve AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, CHP’li milletvekilleri için çok ağır ifadeler kullandı. AKP’li Çamlı,CHP’li vekillere ‘kuduz köpek gibi, puşt, alçak, CİA ajanı’ benzetmesi yaparak ağır ithamlarda bulundu.

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı yaptığı açıklamada “Terörist bir müdahaleye tabi olduk. Bu milletin hakimiyetini hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Anladıkları dilden onlarla konuşuruz. Hangi dilden anlıyorlarsa o dilden konuşmasını da iyi biliriz. Birilerinin kalkıp kuduz bir köpek gibi arkadaşımızın bacağını ısırmasını bunu nasıl tarif edeceğiz ya. İran'cı mıdır, CİA'cı mıdır. Bütün konuşmaları hal ve hareketleri provokasyon kokan bir milletvekili gidiyor bizim Trabzon milletvekili arkadaşımızın ayağını ısırıyor” dedi.

HAİN KILIKLI, ALÇAK, PUŞT

Çamlı, “Bir tane hain kılıklı, soy meselesidir. Siz adamı kravatlı görseniz de içindeki o yüreğindeki, beynindeki o alçaklık, o puştluk soya çekiyor. Ve görüyorsun ve sinsi sinsi gidiyor. Engin Altay da kravatlı, normal bir şey zannediyorsunuz. Kocaeli milletvekili Akif Yılmaz kardeşimizi arkadan aynı Rus büyükelçisini vuran Fetöcü, CİA köpeği var ya. O Fetöcü, CİA köpeği gibi o da arkadan saldırıyor” ifadelerini kullandı.

BEYAZ ADAMIN KÖPEKLERİ

“Beyaz adamın köpekleri TBMM'yi bombaladılar” diyen AKP’li Çamlı, “Bundan sonra bu topraklarda geçerli değil. Bundan sonra bu topraklarda milletin egemenliği geçer. Beyaz adamın köpekleri TBMM'yi bombaladılar. 80 milyon vatan evladını katletseler asla geçit vermeyeceğiz, buradan ilan ediyorum. Yeter artık, siyonizm güdümlü emperyalist düşmanlardan ve bir de onların içerideki işbirlikçilerinden çektiğimiz yeter”

BU CHP ZİHNİYET

Çamlı yaptığı açıklamada şöyle devam etti; “Bu CHP bildiğimiz CHP işte. Nevzat Tandoğan CHP il başkanı, Ankara valisi. Osman Yüksel Serdengeçti'yi makamına çağırarak diyor ki, ‘ulan öküz Anadolulu, sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var. Bunu diyen CHP zihniyeti. Dün akşam kavgayı çıkaran CHP zihniyeti. Diktatör, diktatör diye kaptan Ahmet'in oğlu, Kasımpaşa'dan çıkmış, milletten aldığı güçle Beştepe'ye gelmiş, ona diktatör diyorlar.

KÖTÜLÜKLERİ ANASI DA BABASI DA CHP

Milli şefinizle Führer, mesajlaşıyorlar, sevişiyorlar, canım cicim muhabbetleri. O zaman Führer gibi bıyık bırakmış. Bu ülkede ne kadar kötülük varsa anası da babası da CHP'dir. Fetö, made by CHP Kasım Gülek takkeli şeytanı icat eden adam. Büyütüp, besleyen semirten yine CHP. 80 milyon vatan evladını toprağa düşürseler bile bu sokaklarda gezen köpekler, kediler bunlara müsaade etmeyecek. Hepsi panzer kesilecek. Koskoca merhamet imparatorluğunu İngiliz gelmiş diz çökertmiş bunlar gelmiş şah damarını kesmiştir” açıklamalarında bulundu