AKP’li Eker Güneydoğu Anadolu’ya “Kürdistan” dedi

Peşmerge Barzani’nin haber ajansı Rudaw’a konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı eski bakanlardan Mehdi Eker, Türkiye’nin skandal ifadeler kullandı. Eker, verdiği röportajda Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu için “Kürdistan” tanımlaması yaptı.

Çözüm sürecinde büyük bir umut doğduğunu ifade eden Eker şu skandal açıklamayı yaptı: “PKK kandan besleniyor. Kan ne kadar akarsa o kadar güçleniyorlar. Böyle olmasalardı 4 - 5 yıl önce huzur gelmişti, bahar çiçekleri açmıştı. Kürdistan’da kızlar, erkekler, bütün halk, herkes umutluydu. Barış çiçekleri açmıştı ama onlar üzerlerine kan döktüler" dedi.

İşte o skandal röportajdan öne çıkanlar:

SORU: "Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Türkiye’den 3 milyar dolar borç istediği söyleniyor. Türkiye bu borcu vermeye hazır mı, ne tür yardımlarda bulunabilir?

Rakamlarla alakam yok. Ancak bazı konularda sorun, eksiklik yaşandığını biliyoruz. Bu mümkündür. Bu dönemlerde, bugüne kadar son 10 yıldır ne imkan varsa, Erbil ne istediyse, Türkiye imkanları çerçevesinde seferber olmuştur, yardım etmiştir. Bunlar teferruat, ne gerekiyorsa konuşulup yapılır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış sürecini buzdolabına kaldırdıklarını söylemişti. Süreç ne zaman buzdolabından çıkarılacak? Bir daha başlama ihtimali var mı?

Kürtler vatandaşımızdır. Kürtlerin devleti Türkiye’dir. Hükümetimiz ve partimiz en başından beri hiçbir zaman Kürtlerle Türkleri diğerlerini birbirinden ayırmamıştır. Demokrasiyi geliştirip kişilerin temel hak ve hukukunu artırmak, vatandaşlarımızı daha da memnun edecektir. İsteğimiz budur. PKK bunu istemiyor, savaş istiyor. PKK kandan besleniyor. Kan ne kadar akarsa o kadar güçleniyorlar. Böyle olmasalardı 4 - 5 yıl önce huzur gelmişti, bahar çiçekleri açmıştı. Kürdistan’da kızlar, erkekler, bütün halk, herkes umutluydu. Barış çiçekleri açmıştı ama onlar üzerlerine kan döktüler.

Bu sorunun barışçıl şekilde çözülmesini istemediler. Birileri onların kulağına, “Bu hükümeti düşüreceğiz” diye fısıldadı. Silahlarınızı Türkiye’den çıkarmayın dediler. Onlar da yıktılar. Onları dinlediler. Onlar kim, herkes biliyor. 2013 Mayıs ayında İstanbul’da Gezi Parkı’nı bahane ederek kim yıktıysa, ilk kıvılcımı kim çaktıysa, o çadırları kim yaktıysa onlar. Sonra kim Türkiye kentlerini yıktı Kobani bahanesiyle? PKK. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki dört taraftan Kürtler, Türkler, Araplar, Acemler, Şiiler, Sünniler, Ortadoğu’daki herkes hedefte. Kim onları öldürüyor? Bir IŞİD, iki PKK. Suriye’de de PYD/YPG. Ve FETÖ. O da onlarla ortak. Birlikte çalışıyorlar.

BAKANLIK'TA DA KÜRDİSTAN SKANDALI YAŞANMIŞTI

Daha önce de, Mehdi Eker'in Bakan olduğu dönemde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda aynı skandal yaşanmıştı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bastırılan kitaplarda, bitki karantinası denetçileri için bastırılan kitapta, "Kürdistan" diye bir devlete yer verilmişti.