AKP'li eski Başkan Bülent Kar tutuklandı

Sümerbank Davası'nda, dönemin AKP'li Belediye Başkanı Bülent Kar ve 5 işadamına verilen 4 yıl 2'şer ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı.

Manisa kamuoyunu yaklaşık 11 yıldır meşgul eden Sümerbank Davası’nda, dönemin AKP’li Belediye Başkanı Bülent Kar ve 5 işadamına verilen 4 yıl 2’şer ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı. Kararın onanmasının ardından savcılığa teslim olan Kar ve 4 işadamı cezaevine konuldu. Hakkında tutuklama kararı olan diğer işadamının ise yakınlarına yarın teslim olacağını söylediği öğrenildi.

Manisa’da yaklaşık 11 yıl önce şehrin önde gelen siyasetçi ve işadamları tarafından kurulan Manisa Ortak Girişim Grubu’nun satın aldığı Sümerbank arazisinin ihalesinde yaşanan usulsüzlük iddiası nedeniyle, Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama sonunda 4 yıl 2’şer ay hapis cezası ve toplam 77 milyon 83 bin 320 lira cezaya çarptırılan 6 sanık, temyiz için davayı Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı. Kararın kesinleşmesinin ardından sanıklar hakkında 24 Temmuz 2017 tarihinde tutuklama sürecini başlatıldı.

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı ellerine ulaştıktan sonra savcılığa teslim olan dönemin AK Partili Manisa Belediye Başkanı Bülent Kar, işadamları Hüseyin Akdede, Hakkı Bayraktar, Cemal İzci ve Erdinç Yumrukaya cezaevine gönderildi. Hakkında tutuklama kararı olan diğer işadamı Arif Koşar’ın ise yakınlarına yarın teslim olacağını söylediği öğrenildi.

Haklarında 4 yıl 2’şer ay hapis cezası bulunan 6 kişinin, geçen yıl çıkarılan 671 Sayılı Kanun Hükümde Kararname ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeden yararlandıkları için infaz edilmesi gereken cezaları 2 yıl 1 aya düşürüldü. Sanıkların 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra, geriye kalan 2 yıllarını denetimli serbestlikle geçirecekleri belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2005’te düzenlediği ihaleyle Manisa Ortak Girişim Grubu’na 2.5 milyon TL sosyal güvenlik prim borcu ve 3 milyon 571 bin dolar karşılığı sattığı, Sümerbank’a ait Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.’nin arazisinin bir bölümü, imar değişikliği sonrası 25 milyon Euro bedelle Hollandalı bir firmaya satılmıştı. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun konuyla ilgili raporu sonrası Özelleştirme Yüksek Kurulu ihaleyi iptal etmiş ve tapu iptal davası açmıştı. Manisa Ortak Girişimi’nin ihalenin iptaline yaptığı itiraz ise Danıştay 13’üncü Dairesi’nce reddedilmiş, karar Dava Daireleri Kurulu’nca Mart 2013’te onanmıştı.