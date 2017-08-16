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AKP'li eski Başkan FETÖ'den tutuklandı

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AKP'li eski Başkan FETÖ'den tutuklandı
Mardin'de AKP eski İlçe Başkanı Medeni Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan eski AKP Artuklu İlçesi Başkanı Medeni Çelik, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI DA YAPTI

2013- 2016 yılları arasında AKP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Medeni Çelik, 10 ay önce kurulan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin Mardin Kurucu Şube Başkanlığı'nı üstlenmişti. 2004-2009 tarihleri arasında Mardin’de Belediye başkan yardımcılığı görevini de yapan Çelik’in, '15 Temmuz Demokrasi Nöbetleri' sırasında Mardin’deki etkinliklere katıldığı öğrenildi.

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