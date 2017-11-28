AKP'li eski başkana saldırı
Şırnak'ta eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik'e el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.
Şırnak'ta eski AKP Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik, Bahçelievler Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde aracından indiği sırada terör örgütü yandaşlarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda hafif yaralandı.
Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Birlik'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Birlik, 11 Kasım'da gerçekleştirilen AKP Şırnak 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'de görevi Rahmet Taşar'a devretmişti.
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.