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AKP'li eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı

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AKP'li eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı
Kayseri'de hakkında 'görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve savcılığın tutuklanması talebi üzerine gözaltına alınan eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı.

Karıştığı yolsuzluk olayları sebebiyle partisinden ihraç edilen Kayseri Sarıoğlan eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması sonrası müfettişler belediyede inceleme başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonrası Yıldız hakkında "Zimmete para geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullanma, suç delillerini kaybetme" davası açıldı. Tutulan raporlar neticesinde Sarıoğlan Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldız için tutuklama talebinde bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Sulh Hakimliği'ne sevkedilen Yıldız, tutuklanarak cezaevine konuldu.    

16 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Osman Yıldız'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde halen yargılanmasına devam ediliyordu.

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