AKP'li eski rektör Boztuğ: "Öcalan samimiydi"

Tunceli Üniversitesi eski rektörü AKP'li Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, KRT TV'de katıldığı programda çözüm sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Boztuğ, "Öcalan samimiydi" dedi.

Tunceli Üniversitesi eski rektörü AKP'li Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, KRT TV'de yayınlanan, Çağlar Cilara'nın sunup yönettiği Haber Merkezi programının konuğu oldu.

Çözüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Boztuğ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın o dönemde 'samimi' olduğunu savundu.

Boztuğ, çözüm sürecinde terörist başı Öcalan'ın barış istediğini ancak Kandil ve HDP'nin çözümden yana olmadığını öne sürdü.

Boztuğ'un açıklamaları şöyle:

"Çözüm sürecinde aktörler vardı. Birinci aktör, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Samimiydi, akan kanın durmasını istiyordu, bir ılımlı çözüm ortamı gelsin istiyordu. İkinci aktör, Türkiye Cumhuriyeti devletinni işlerini yürüten hükümetimiz, samimiydi, çözüm istiyordu, üçüncü aktör Türk milletiydi. Kürtü, Türkü, Alevisi, Lazı, Çerkesi, samimiydi, çözüm istiyordu. Dördüncü aktör İmralı'ydı ve samimiydi. Çünkü 21 Mart 2013, Diyarbakır'da okunan Nevruz bildirisinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti artık, silahla, şiddetle, terörle hak aranabilecek bir devlet değildir. Kürtler, demokratik siyaset yaparak haklarını savunsunlar, silahlı unsurlar ülke dışına gitsin, terörü şiddeti bitirelim dedi. Samimi olmayan bir tarafı gördük biz, Kandil ve siyasi uzantıları."

BOZTUĞ KİMDİR?

Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, 2008 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Tunceli Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atandı. Boztuğ, 2015 Haziran seçimlerinde ise AKP'den aday olmak için görevinden istifa etti ve İzmir milletvekili adayı oldu.