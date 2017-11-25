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AKP'li eski rektör Boztuğ: "Öcalan samimiydi"

AKP'li eski rektör Boztuğ: "Öcalan samimiydi"
Tunceli Üniversitesi eski rektörü AKP'li Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, KRT TV'de katıldığı programda çözüm sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Boztuğ, "Öcalan samimiydi" dedi.
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