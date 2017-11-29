AKP'li eski vekile FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza!

FETÖ-PYD soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılananan eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ - PYD soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılananan AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ŞÜKRÜ ÖNDER KİMDİR?

1948 yılında Yalova’da doğan Şükrü Önder, ilk ve orta öğretimini Yalova’da tamamladıktan sonra, Polis Akademisi'nden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Macaristan'da Antiterör ve Üst Düzey Yöneticilik Eğitimi aldı. Çeşitli illerde Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Onder, Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Önder evli ve 2 çocuk sahibi. Önder 22. Dönem AKP Yalova Milletvekilliği görevini yürüttü.