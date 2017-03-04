Bugünkü YENİÇAĞ »

AKP'li kadından Yalçın Akdoğan'a şok tepki!

»
AKP'li kadından Yalçın Akdoğan'a şok tepki!
AKP'li Akdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta bir AKP'li kadın, Kürdistan paçavrası asılmasına "Siz şehitlerimize ihanet ettiniz. Bunu böyle bilin. Son kez bu oy 'evet', bir daha 'evet' yok" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana Kültür Merkezi'nde 'Şehir Konferansları' kapsamında düzenlediği 'Yeni Anayasa ve Güçlü Türkiye' adlı programına konuşmacı olarak katıldı. Akdoğan, yaptığı konuşmasının ardından salondaki katılımcıların yazılı olarak verdiği soru- cevap bölümüne geçti.

"O paçavra, PKK bayrağı değil!"

O sırada söz alan bir kadın izleyici Peşmerge başı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde Türk bayrağının yanına Kürdistan bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

Kadın izleyicinin "Türkiye bayrağının yanına PKK bayrağı astınız" sözleri üzerine Akdoğan, "PKK bayrağını bu ülkede hiç kimse asamaz. O paçavra, PKK bayrağı değil, Kuzey Irak yönetiminin bayrağıdır. PKK bayrağı ayaklarımızın altındadır. Hiç kimse de onu göndere çekemez" dedi. Bu sırada salondakiler de alkışladı. Akdoğan da yazılı olarak verilen soruları cevaplamayı sürdürdü.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Deniz Yücel açıklamasıErdoğan'dan Deniz Yücel açıklamasıAlparslan Türkeş hangi sistemi istiyordu?Alparslan Türkeş hangi sistemi istiyordu?AKP'li kadından Yalçın Akdoğan'a şok tepki!AKP'li kadından Yalçın Akdoğan'a şok tepki!Rıza Müftüoğlu kitabını imzalayacakRıza Müftüoğlu kitabını imzalayacakAydın: 'Evet' çıkarsa Meclis'i mezara, demokrasiyi tarihe gömeriz!Aydın: 'Evet' çıkarsa Meclis'i mezara, demokrasiyi tarihe gömeriz!Oylar yüzde 22'lere yükselince 'Başkanlık' devreye girdi!Oylar yüzde 22'lere yükselince 'Başkanlık' devreye girdi!Beyaz TV'de şehitlere ağır hakaret!Beyaz TV'de şehitlere ağır hakaret!“Hayır çıkmazsa 1 ayda hukuk biter”“Hayır çıkmazsa 1 ayda hukuk biter”“Yargı mensubu siyasi söylemde bulunamaz”“Yargı mensubu siyasi söylemde bulunamaz”Erdoğan: "Bunlar teröre yardımdan yargılanmalı"Erdoğan: "Bunlar teröre yardımdan yargılanmalı"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti