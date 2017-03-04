AKP'li kadından Yalçın Akdoğan'a şok tepki!

AKP'li Akdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta bir AKP'li kadın, Kürdistan paçavrası asılmasına "Siz şehitlerimize ihanet ettiniz. Bunu böyle bilin. Son kez bu oy 'evet', bir daha 'evet' yok" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana Kültür Merkezi'nde 'Şehir Konferansları' kapsamında düzenlediği 'Yeni Anayasa ve Güçlü Türkiye' adlı programına konuşmacı olarak katıldı. Akdoğan, yaptığı konuşmasının ardından salondaki katılımcıların yazılı olarak verdiği soru- cevap bölümüne geçti. "O paçavra, PKK bayrağı değil!" O sırada söz alan bir kadın izleyici Peşmerge başı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde Türk bayrağının yanına Kürdistan bayrağı asılmasına tepki gösterdi. Kadın izleyicinin "Türkiye bayrağının yanına PKK bayrağı astınız" sözleri üzerine Akdoğan, "PKK bayrağını bu ülkede hiç kimse asamaz. O paçavra, PKK bayrağı değil, Kuzey Irak yönetiminin bayrağıdır. PKK bayrağı ayaklarımızın altındadır. Hiç kimse de onu göndere çekemez" dedi. Bu sırada salondakiler de alkışladı. Akdoğan da yazılı olarak verilen soruları cevaplamayı sürdürdü.