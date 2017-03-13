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AKP'li Kocabıyık, "Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmeliyiz"

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AKP'li Kocabıyık, "Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmeliyiz"
AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Almanya ve Hollanda ile yaşanan krizi Almanya'ya Hollanda'ya hep kızmayalım. Belki azıcık teşekkür de etmeliyiz. Evet oylarına en az iki puan katkı yaptılar" diyerek değerlendirdi.

A Haber'de bir canlı yayın programına katilan AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık şöyle konuştu: "Bu Almanlara Hollandalılara kızmayalım, belki azıcık teşekkür de etmemiz gerekiyor. Bizim evet oylarına en az iki puan katkı yaptılar böylece. Buna emin olabilirseniz.

Bir eski emekli siyasi danışman olarak danışman ve araştırmacı olarak size katiyetle söyleyebilirim ki hem Avrupa'daki vatandaşlarımızın oylarında belirli hatırı sayılır bir artışa sebep olacak hem de asıl Türkiye'nin içerisinde hem kararsız hem de hatta bir miktar hayırcı seçmenin çok ciddi şekilde etkilenmesine yol olacak bu olaylar."

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