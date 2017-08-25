AKP'li Köseoğlu'na bombalı saldırı girişimi

AKP Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'na Van-Hakkari karayolunda bombalı saldırı girişimi fark edilerek önlendi.

AKP Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Van- Hakkari karayolunda ölümden döndü. PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen ve Köseoğlu'nun geçişi sırasında patlatılmak istenen el yapımı patlayıcı son anda fark edilerek imha edildi.

Bomba istihbaratı

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre; Hakkari ve Van illerinde koordinatör atanmasının ardından bu illerde çalışmalar yapmak için uçakla Van'a giden giden AK parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, bu ilde yaptığı ziyaret sonrası karayoluyla Hakkari'ye hareket etti. Şemdinli'ye doğru ilerleyen Köseoğlu'nun geçeceği güzergaha PKK'lı teröristler tarafından mayın döşediği istihbaratını alan emniyet ekipleri Köseoğlu'nun konvoyunu Hakkari-Yüksekova yolunda bekletti.

Bomba bulundu, imha edildi

Yol boyunca arama tarama çalışması yürüten ekipler milletvekili Köseoğlu'nun geçeceği güzergah üzerine patlamaya hazır bomba buldu. El yapımı patlayıcı, bomba uzmanı ekipler tarafından imha edildi. Ardından Köseoğlu'nun konvoyu yoluna devam etti. Hakkari ve Şemdilli'de incelemelerde bulunan Köseoğlu, güvenlik gerekçesiyle Van'a helikopterle döndü.

"Mani olamayacaklar"

Köseoğlu, "Maalesef PKK'lı hainler kahpeliklerinden bir türlü vazgeçmiyorlar. Yine bir kahpeliğe imza atmak istediler ancak başarılı olamadılar. Bizler bu ülkenin her karış toprağını gezerek kardeşliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. Buna hiçbir güç mani olmayacaktır'' dedi.