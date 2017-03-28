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AKP'li Marilyn Monroe, "Evet" için ikna turunda!

AKP'li Marilyn Monroe, "Evet" için ikna turunda!
Mardin'de yaşayan ve Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'ye benzerliğiyle tanınan Melek Akarmut, kentteki esnafları tek tek dolaşarak, “Evet”e destek istedi.
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