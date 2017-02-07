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AKP’li Metiner: “HDP tabanı evet diyecek”

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AKP’li Metiner: “HDP tabanı evet diyecek”
AKP’nin önemli isimlerinden Milletvekili Mehmet Metiner, "referandumda HDP tabanının 'evet' oyu verecek” dedi. “PKK ve FETÖ hayır diyecek” propagandasına değinen Metiner, bu sözlerin “evet” oylarının artırılması için siyasi bir yöntem olduğunu söyledi.

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk’te katıldığı canlı yayın programında tarihi itiraflarda bulundu.

Metiner, HDP tabanının ‘evet’ diyeceğini belirtirken, “Bölgedeki sandıklar açılınca bunu herkes görecek” dedi.

“PKK-FETÖ ‘EVET’ DİYOR” SİYASİ PROPAGANDA AMAÇLI

AKP’nin ve yandaş medyanın sık sık kullandığı “PKK-FETÖ ‘evet’ diyor” sözlerine de değinen Metiner, bu söylemin siyasi propaganda amaçlı olduğunu ve böylece ‘evet’ oylarının artırılmak istendiğini itiraf etti.

İşte Mehmet Metiner’in gündeme bomba gibi düşecek tarihi açıklamaları:

İnanıyorum ki HDP tabanı büyük bir oranda ‘evet’ diyecektir. Bu da bölge sandıkları açıldığında açıkça görülecektir. Ama PKK terör örgütünün bu ülke yararına bir şey isteyeceğine kim inanabilir.  Ve FETÖ denilen o alçak terör örgütünün Türkiye’nin yararına olan bir şeye ‘evet’ diyeceğine kim inanabilir?

Dolayısıyla bizim ‘hayır’ cephesi içinde kategorik olarak bu terör örgütlerine dikkat çekmemiz, CHP’nin alınganlık göstermesi gereken bir şey değildir. Biz “CHP ‘hayır’ dediği için PKK ile özdeştir” diyen bir yaklaşımı elimizin tersiyle iteriz. 

Sayın Başbakanımızın söylediği şey, vatandaşlara yönelik ‘evet’lerin sayısını çoğaltmak için vatandaşlara yönelik siyasi bir söylemdir. Başbakan, “PKK ‘hayır’ diyor, FETÖ ‘hayır’ diyor. Dolayısıyla ey vatandaşım bu iki şer cephesinin ‘hayır’ cephesinin içinde kendini konumlandırmasından ders çıkartın” diyor. Bu siyasetin dilidir. Bu çok yanlış bir şey değil ki.

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