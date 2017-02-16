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AKP’li o isim istifa etti

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AKP’li o isim istifa etti
Anayasa referandumunda “hayır” çıkması halinde, Türkiye’de iç savaş çıkabileceğini söyleyen ve hakkında soruşturma açılan AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem görevinden istifa etti.

Ozan Erdem istifa dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını da iddia ederek şunları söyledi:

"Sözlerim cımbızlanarak ve çarpıtılarak hiç söylemek istemediğim bir yöne çekildi. Bir çarpıtılmayla birlikte bu anlam çıkartıldı. Bu anlamın çıkartılmasına fevkalade üzgünüm. Partime, davama, aşığı olduğum ülkeme, kardeşliğe ve bütünlüğümüze, beraberliğimize zarar verme ihtimalini düşündüğüm için partimdeki görevimden, yönetim kurulu üyeliğimden görülen lüzum üzerine gönüllü olarak isteyerek istifamı sunmuş durumdayım. Gerekli açıklamayı gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağım."

"BU ANLAYIŞI ŞİDDETLE KINIYORUZ" 

CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul da Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem’in ’iç savaş’ söylemlerinin, Manisa başta olmak üzere tüm Türkiye kamuoyunda infial yarattığını söyledi. Tokul, "Cümleleri aynen şu şekilde ’Referandumda başarılı olamazsak, savaşa hazır olun’ çağrısı oldu. 7 Haziran sonrası 1 Kasım’a giderken, ’Kaosa hazır olun’ şeklinde hükümet yetkililerinden de duymuştuk. O süreç içerisinde toplumda korku ve baskı oluşturarak, toplumdaki gerginliği artırarak seçimleri kendi lehlerine çevirme yöneliminde olan bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Bu şahıs hakkında da gerekli tepkimizi koyuyoruz" dedi.

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