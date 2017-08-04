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AKP'li Oğan, "Yeni devlet kuruyoruz"

AKP'li Oğan, "Yeni devlet kuruyoruz"
CNNTürk'te bir canlı yayın programına katılan AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Programın konuklarından CHP’li Aytuğ Atıcı'nın OHAL kalkana kadar sakallarını kesmeyeceğini tekrarlaması ve FETÖ ile mücadelede yaşanan mağduriyetleri dile getirmesi üzerine Ayhan Oğan “Bunlar aslı
astarı olmayan laflar” dedi ve ardından ‘yeni devlet’  yorumunda bulundu.

Ayhan Oğan “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır” dedi.  Atıcı’nın “Ne demek yeni devlet? Mevcut devleti yıktınız mı?” sorusu üzerine ise Oğan, “Yapılan YAŞ toplantısı yeni bir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık. 15 Temmuz’daki devlet içerisindeki odaklanmış bütün vesayet mekanizmaları darmadağın oldu. Bürokratik oligarşinin hakim olduğu devlet sistemi bitmiştir. Şimdi halkın doğrudan belirlediği bir sistem geliyor. Bunun kurucu lideri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, temel bir kimliği vardır 15 Temmuz’un. O kimlikte milli ve yerli kimliktir. Yeni kurulan oluşumun misyonu ve vizyonu da budur.” diye konuştu. Oğan’ın sözleri sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

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