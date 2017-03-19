AKP'li Özdağ'dan tarihi itiraf: HDP'liler 'evet' diyecek!

AKP Manisa milletvekili Özdağ, HDP'lilerin 'evet' diyeceğini itiraf etti ve Ülkücüleri de referandumda 'evet' demeye çağırdı.

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AKP Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Teşkilatları tarafından sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma toplantısı düzenlendi.

Başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Özdağ, referandumun kaderini Kürt seçmenin ve ülkücülerin değiştireceğini söyledi.

HDP'nin yüzde 8 oranındaki Kürt seçmeninin 'evet' diyeceğini savunan AKP'li Özdağ, Ülkücülere de "evet deyin" çağrısında bulundu.

HDP'LİLER 'EVET' DİYECEK

'Hayır' diyen Ülkücülere çağrı yapan Özdağ, şunları kaydetti:

"Ülkücüler, Devlet Bahçeli ile genel başkanlık meseleniz olabilir. Bu meseleyi referandumdan sonraya bırakın. Referandum üzerinden Bahçeli ile hesaplaşmayın. Siz, 'Lider, doktrin teşkilat sorgulanmaz' diyordunuz. Sinan Oğan’ı, Meral Akşener'i, Koray Aydın'ı, sevebilirsiniz. O parti içindeki meseleniz. Gelin bu işe başkanlık sistemine karıştırmayın. Bugün referandumu belirleyecek iki grup var. Biri Kürtler. HDP'nin şuan ki oyları yüzde 8 civarında. Kürt kardeşlerim, evetçilerle beraber olacak. İki ülkücüler belirleyecek. Ben inanıyorum ki ülkücülerin üçte ikisi de 'evet' diyecek. Ben referandumda yüzde 54 ile 58 arasında 'evet' çıkacağına inanıyorum. Manisa'da da referandumda yüzde 60-62 oranında 'evet' oyu bekliyorum."