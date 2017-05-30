AKP'li Şaban Dişli'nin kardeşi kendini nasıl savundu?

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın yedinci celsesine başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın duruşması, eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin savunmasının alınmasıyla başladı.

Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında adı geçenlerden biri olan Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makam odasına girerek kendisine "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz." diyerek darbeyi tebliğ eden isim olarak biliniyor.

Dişli savunmasına başlarken, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ terör örgütü ve uzantılarına dahil olmadığımı, aksine bu örgütün hedefi olduğumu anlatacağım" dedi.

Oda Tv'de yer alan habere göre Dişli, mesleki safahatını anlatırken Jandarma eski komutanı Şener Eruygur'un plan subaylığı yaptığını, akademi sınavlarına burada hazırlandığını, tüm evraklarında Eruygur'un imzasının bulunduğunu söyledi. Hiçbir başarısı ve ödüllerınde FETÖ yapısının etki ve şişirmesi olmadığını savunan Dişli, "Bunun en önemli kanıtı, birçok göreve Hulusi Akar'ın inhası ve dahliyle getirilmış olmamdır. Ödüllerimi verenlerin de FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz'da hedef aldığı komutanlar olduğu göreceklerdir" dedi.

Dişli 15 Temmuz'da olanlara dair daha önceki ifadelerini tekrarlarken, tanıklardan Genelkurmay İletişim Başkanı Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün kendisi hakkındaki ifadesi için, "Genelkurmay Başkanı'nın odasında elleri, ayakları, gözlerı bağlıyken olanları anlatması sadece Aziz Nesin'lik bir olaydır" dedi. Dişli, Akar'ın ve Akar'in emır subayı Levent Türkkan'ın ifadelerı hakkında da şunları söyledi: "Levent Türkkan'ın hangi şartlarda beyanda bulunduğunu, itırafçı olmayı isteyip istemediği belli değildir. Günlerce aç susuz çıplak bırakılan birisinin ifadesi ne kadar sağlıklı olabilır? Hulusi Akar yıllardır tanıdığım biri. O gün olanları ve neler yaptığımı en iyi o biliyor. Yaşadığı travmatik olayların altında yanlış anlamış olabilir, ama geçen süreçten sonra olanları daha sağlıklı ve mantıklı değerlendireceğini umuyorum." Dişli'nin ifadesi yarım saat sürünce başkan Dik, "Bu kadar mı" dedi ve detaylı sorularla çapraz sorgusuna geçti.

Dişli Başkan Dik'in bir soru üzerine makamına girip darbecilen mesajını ilettiğinde Akar'ın, "Sakin ol. Tedbir aldık, uçuşları durdurduk" dediğini söyledi. Akıncılar'a gitme fikrinin kime ait olduğunu bilmediğini belirten Dişli, Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştüreyim" dediği öne sürülen Akıncı üs komutanı Hakan Evrim'in Akar'la konuştuğunu görmediğini bildirdi.

Başkan Dik'in, darbecilerin kimin adına hareket ettiği sorusuna da Dişli, "Bilmiyorum. Ne desem yarın manşet olur. Yoruma dayalı sorulara cevap vermek istemiyorum" karşılığını verdi.