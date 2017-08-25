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AKP'li Samani'nin kızı göreve iade edildi

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AKP'li Samani'nin kızı göreve iade edildi
AKP Antalya milletvekili Hüseyin Samani’nin, adı geçen ay ihraç listesinde yer alan kızı bugün yayınlanan KHK ile işe iade edildi.

Temmuz ayında yayınlanan 692 sayılı KHK ile kamudan ihraç edilenler arasında AKP Antalya milletvekili Hüseyin Samani’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mimar olarak çalışan kızı Betül Gökay Samani de yer almıştı.

Samani ihraç kararını doğrulayarak, bir yanlışlık olduğunu, kızının adına otomobil almak için Bank Asya’da bir günlük para yattığını, başka da hiçbir şey olmadığını söylemişti. Samani, “Kızım karardan bir gün önce ikinci bebeğini doğuracağı gerekçesiyle belediyeden ayrılmıştı. Görevinden ayrılmış birini ihraç etmiş oldular. Kızım hiçbir zaman bir suça karışmadı ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadı. İlgili makamlara itirazlarımızı yapacağız” demişti.

693 sayılı KHK ile 57 kişi göreve iade edildi. Göreve iade edilenler arasında Mimar Samani de yer aldı.

 

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