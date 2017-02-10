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AKP'li Şimşek'ten Sinan Oğan'a küfür!

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AKP'li Şimşek'ten Sinan Oğan'a küfür!
AKP Karaman Kadın Kolları Başkanı Emine Şimşek, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkan Adayı Oğan'a küfür etti.

AKP Karaman Kadın Kolları Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Emine Şimşek'in, Twitter hesabından MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan'a küfür etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oğan'ın Başkanlık sistemiyle ilgili video konuşması için "Videoda ki pkk sözcüsü müydü yoksa fetöcü bi p.ç miydi?” ifadelerini kullanan AKP'li Şimşek'e Ülkücü camiadan da çok sert tepki geldi.

OĞAN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Ettiği küfrün ardından Şimşek'e cevap veren Dr. Sinan Oğan, hukuk yoluyla hakkını arayacağını söyledi. Oğan, “Bize P.ç diyen AKP Karaman Belediye meclis üyesi @emnsimsek i avukatım @kursatergun e havale ediyorum” paylaşımında bulundu.

"SİNAN OĞAN'I MURAT KARAYILAN ZANNETTİM"

Emine Şimşek, gelen tepkiler üzerine hesabını kapatırken, konuyla ilgili ilginç bir savunma yaptı.

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'ı, PKK'lı Murat Karayılan zannetiğini söyleyen Şimşek, “Benim Sinan Oğan’a karşı bir hakaretim olmadı. Dikkat ederseniz isim bile yazmadım. Hatta videoyu bile izlemedim, şundan bundan dolayı Hayır diyeceğiz diye birşeyler yazıyordu videonun sadece uzantısını gördüm PKK’nın elebaşısı Murat Karayılan zannettiğim için böyle bir tiwit attım, daha sonra böyle bir küfür kullandığım için pişman oldum ama Sinan Oğan’ı kastederek yapmadım. Tiwitten sonra şahsıma aşırı derece hakaret mesajları gelince sayfamı kapattım" dedi. 

AKŞENER'DEN DE TEPKİ GELDİ

AKP Karaman Kadın Kolları Başkanı Emine Şimşek'in Sinan Oğan'a küfretmesine MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'den de tepki geldi.

Sosyal medya hesabından Sinan Oğan'ın konuyla ilgili attığı tweet'i paylaşan Akşener, "Edeb Ya Hu" ifadelerini kullandı.

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