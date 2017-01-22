AKP'li Tüfenkçi: Çalışmalarımızı MHP ile yürüteceğiz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, referandum için Anayasa değişikliğini halka MHP ile beraber anlatacaklarını açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Yoğun geçen bir Meclis çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tüfenkci, referandum çalışmalarını MHP ile yürüteceklerini açıkladı.

MHP İLE BİRLİKTE ANLATACAĞIZ

Bülent Tüfenkci, Malatya'ya yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara da dikkati çekerek, konuya ilişkin bilgi verdi. Tüfenkci, bir gazetecinin "MHP, Meclis'te kanunların geçmesi için size destek verdi. Referandum sürecinde MHP'nin meydanlardaki rolü nasıl olacak?" sorusuna, "Bu anayasa değişikliği tek başına AK Parti'nin bir anayasa değişikliği değil. Biz MHP ile ortak görüşerek ve ortak hazırladığımızı metni Meclis'e getirdik. Yine Meclis'te de MHP ve AK Parti'nin oylarıyla beraber kabul edildi ve milletin huzuruna geldi. MHP liderinin de ifade ettiği gibi ve MHP'de siyaset yapan arkadaşların da yakışır şekilde Meclis'te arkasında durdukları ve birlikte getirdiğimiz bu metne yine milletin huzurunda da birlikte sahiplik yapacağız ve birlikte bunu millet tarafından onaylanması noktasında millete anlatacağız ve çaba sarf edeceğiz. Yani MHP ve AK Parti'li siyasetçiler bakımından halka anlatma noktasında herkesin üzerine düşeni yapacağına inancım tam" yanıtını verdi.