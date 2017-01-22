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AKP'li vekil, Bahçeli'ye patates ikram etti

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AKP'li vekil, Bahçeli'ye patates ikram etti
AKP Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen'i odasında ziyaret eden Bahçeli'ye, fırında patates edildi.

Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurul Anayasa görüşmeleri sırasında AKP Niğde Milletvekili TBMM İdare Amiri Erdoğan Özegen'i odasında ziyaret etti.

FIRINDA PATATES İKRAM ETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve beraberindeki milletvekilleri ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren AKP Niğde Milletvekili TBMM İdare Amiri Erdoğan Özegen, Bahçeli'ye fırında patates ikram etti.

''ZİYARETİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLU OLDUK''

Yeni Türkiye ve anayasa ile ilgili birçok konunun konuşulduğu sohbette Özegen, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, beraberindeki genel başkan yardımcıları ve grup başkanvelilleri yeni anayasa görüşmelerimizde bizleri kırmayarak Niğde patatesi ikram davetimizi kabul etti. Ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduk, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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