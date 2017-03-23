AKP'li vekil Çamlı'dan canlı yayında büyük gaf

'Yeliz' takma adıyla Twitter hesabı kullandığı ortaya çıkınca Meclis'te alay konusu olan AKP'li Çamlı, büyük bir gafa imza atarak CHP'yi iktidar, AKP'yi muhalefet sandı. Çamlı, Türkiye'de 15 yıldır araba üretilmemesinin hesabını Kılıçdaroğlu'na sordu.

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın Ülke TV’de Mustafa Yıldız isimli sunucuya konuk olduğu bir program, sosyal medyada gündem oldu.

Çamlı, canlı yayınlanan programda Almanya-Türkiye kıyaslaması yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Daha araba yapamadık. Utanmıyor muyuz, sıkılmıyor muyuz?” diye sordu.

15 yıldır iktidarda olan AKP’nin İstanbul vekili olan Çamlı, "Münih’te, Köln’de yaşayan Hans 3 bin Euro maaş alıyor da İstanbul’da yaşayan Hasan bin 500-2 bin liralık iş buldu mu göbek atıyor” eleştirisini de Kılıçdaroğlu’na yöneltti.