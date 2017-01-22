22 Ocak 2017 Pazar 13:42
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AKP'li vekil Cumhuriyet için "100 yıllık pranga" dedi
AKP'li vekil Cumhuriyet için "100 yıllık pranga" dedi
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Yeni Çağ Gazetesi
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Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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