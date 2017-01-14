AKP'li vekil ilk 4 maddeyi hedef aldı!

AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın Meclis konuşması gündeme bomba gibi düştü. Büyük bir skandala imza atan AKP'li Aydın, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyledi.

AKP grubu adına konuşan AKP Buırsa Milletvekili İsmail Aydın, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyerek büyük bir skandala imza attı.

"Bir hukukçu olarak Anayasa'nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir" diyen Aydın, ”Anayasalar kutsal metinler değillerdir, toplumun ihtiyaçlarına göre kendilerini yenileyebilmelidirler. Aksi hâlde, toplumun gerisinde kalarak toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelirler. Tali kurucu Meclis, asli kurucu Meclis ayrımını da kabul etmek mümkün değildir. Ben de 1982 Anayasası’nın ilk 4 maddesinin Anayasa’mızda olmasının taraftarıyım ancak bir hukukçu olarak Anayasa’nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisapla Anayasa’nın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilir; aksini düşünmek aziz milletimizin vekaletini küçümsemek anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP'li Gök, AKP'nin ilk dört maddenin ileride değiştirilmesinin önünün açıldığının itiraf edildiğini söyleyerek, “Burada kurulan bir tuzak var. AKP'li Aydın ‘Gerekirse anayasanın başlangıç maddeleri değişebilir' diyor. Laik Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya yönelik. Atatürk'ün Cumhuriyetini yıkmaya yönelik. Rejimi değiştirip, laik cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorlar. AKP'nin gizli planı deşifre oldu, yalan ortaya çıktı” dedi.