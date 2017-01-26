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AKP'li vekiller, Ahmet Türk'ün kelepçeli götürülmesinden rahatsız oldu

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AKP'li vekiller, Ahmet Türk'ün kelepçeli götürülmesinden rahatsız oldu
Ahmet Türk'ün kelepçeli olarak götürülmesi, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve AKP'li eski vekiller Abdurrahman Kurt ve Mehmet Emin Ekmen'i rahatsız etti

Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu mahkemelerin karar vereceğini belirten AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Dün Ahmet Türk’e uygulanan muamele doğru bir muamele değildi. İnsanlara, yaşına ve konuma uygun göre muamele edilmelidir. Kelepçe, kaçma olasılığı olan insanlara tedbir amacıyla takılır. Kaçmayacağı bilinen ve belli bir siyasi kişiliği olan insanlara insan onurunu koruyarak muamele etmek lazımdır. Dün yaşanan görüntü rahatsız edeci bir görüntüydü.

ABDURRAHMAN KURT: AHMET TÜRK BAŞINDAN BERİ TUTUKSUZ YARGILANMALIYDI

AKP Diyarbakır eski milletvekili Abdurahman Kurt ise, Ahmet Türk’ün başından bu yana yaş, sağlık sorunları ve siyasi kimliği nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Kurt, "Keşke dünkü görüntüler yaşanmasaydı. Doğu değildi. Herkes hukuk karşısında eşittir ama sağlık sorunları olduğu bilinen ve o yaşa gelmiş bir siyasi kimliği olan Ahmet Türk’e kelepçe takılması doğru değildi. Toplum vicdanını rahatlatılması için başından beri tutuksuz yargılanmalıydı" dedi.

AKP Batman eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen de, Ahmet Türk’ün, yaşı, sağlığı ve siyasi tutumları itibariyle tutuksuz yargılanması gerektiği hususunda kamuoyunun mutabık olduğu bir isim olduğunu belirterek, "Cezaevi uygulamalarının da belli bir nezaket ile yürütülmesi gerekir. Bu fotoğrafa ilişkin tartışma esası itibariyle Ahmet Türk’ün tutukluluk durumuna dair bir rahatsızlığın ifadesidir" diye konuştu.

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