AKP'li vekillerin 15 Temmuz'daki WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

AKP Adana Milletvekili Ünüvar, yeni çıkan kitabında AKP'li vekillerin 15 Temmuz'daki WhatsApp konuşmalarını paylaştı.

AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gece Meclis’te yaşananları, “Gazi Meclis’te o Gece” adıyla kitap haline getirdi. Kitapta, AKP’li vekillerin WhatsApp konuşmaları da yer aldı. İlk mesajlarda savaş uçaklarının hareketliliği nedeniyle yaşanan şaşkınlık dikkat çekerken darbe girişimiyle ilgili ilk tespiti AKP İstanbul MilletvekiliMehmet Metiner’in yaptığı ortaya çıktı.

"Emir komuta dışında..."

DUVAR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre kitapta yer alan WhatAapp darbe gecesi mesajları sırasıyla şöyle:

10.28 (Şahin Tin) İstanbul ve Ankara’da neler oluyor? İstanbul köprüleri Jandarma tarafından kapatılmış, Meclis’in üzerinde jetler uçuyor arkadaşlar

10.29 (Emine Nur Günay) Evet doğru bomba istihbaratı varmış.

10.36 (Mustafa Şentop) Ankara ve İstanbul’da bir askeri hareketlilik var arkadaşlar.

10.38 (Ali Özkaya) Arkadaşlar bana göre darbe girişimi

10.47 (Mehmet Metiner) Arkadaşlar emir komuta dışında bir darbe girişimi yapılıyor. Kesin bilgi bu.

Metiner’in grup üyelerine yazdığı bu mesajın adından ilk resmi açıklama ise Başbakan Binali Yıldırım’dan saat 22.58’de geldi. Bir televizyon programına katılan Yıldırım, “Kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu” dedi.

"Meclis'e mi Genel Merkez'e mi?"

Olayın niteliği ortaya çıktıktan sonra milletvekilleri nereye gitmeleri gerektiğini sormaya başladı. Bu durum yazışmalara şöyle yansıdı:

Sema Kırcı: Meclis’e mi Genel Merkez’e mi?

Muhammet Balta: Kriz masası acilen oluşturmalıyız genel merkezde

Mehmet Yeneroğlu: Grup yönetimimizden talimat gelirse iyi olur. Meclis’e geçelim mi?

"Cumhurbaşkanımız nerede?"

Milletvekillerinin en çok merak ettiği konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın durumuydu. Sorulara yanıt, AKP Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati’den geldi: “Reis iyi.”

10.37 (Markar Esayan) Cumhurbaşkanımız nerede?

10.40 (Bennur Karaburun) Cumhurbaşkanımızın nerede olduğunu bilen var mı?

11.36 (Nureddin Nebati) Bu bir duyurudur. Reis iyi

11.38 (Mustafa Şentop) Arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın selamı var. Kendileri de 1 saat gibi bir zaman içinde açıklama yapacaklar.

11.39 (Recep Uncuoğlu) Aleykümselam

11.39 (Nazım Maviş) Emrindeyiz

11.39 (Mustafa Şentop) İl ve ilçelerin meydanlarında teşkilatlarımızı başta olmak üzere milletimizi toplayalım.

11.39 (Radiye Sezer Katırcıoğlu) Ne emrederler

11.39 (Nureddin Nebati) Arkadaşlar eş dost aile en yakın teşkilata

11.20 (Mücahit Durmuşoğlu) Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın yanındayız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gün birlik günü talimat bekliyoruz.

Kitapta ayrıca şu mesajlar da yer aldı:

11.19 (Ali Özkaya) Ben Genel Merkeze gidip polisleri darbe olduğu konusunda uyardım.

11.14: (Nihat Öztürk) Herkes evinden çıksın en yakın ilçe başkanlığına gitsin. Ben eşimi de yanıma aldım Marmaris İlçe Başkanlığı’na gidiyorum.

11.31 (Abdülhamit Gül) Marmaris’te Cumhurbaşkanımızın yanında olsun gidebilecekler.

12.12 (Celalettin Güvenç) Meclis’in açılması Stratejik bir hamle olur diye düşünüyorum.

12.16: Mustafa Özkan) Tüm vekillerimizle Meclis’te buluşuyoruz. Mehmet Muş başkan talimatı.

12.39 (Sait Yüce) Gece Meclis’i toplayalım.

12.40 (Mehmet Metiner) Meclis Başkanı acilen Meclis’i toplamalı.

12.44 (Abdülhamit Gül) Meclis’e geçiyoruz.