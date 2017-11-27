AKP'li vekillerin de yer aldığı konferansta skandal Türkiye haritası

Al-Jazeera bünyesinde çalışan araştırma merkezinin düzenlediği konferansta skandala imza atıldı. Konferansın internet sitesinde yer alan haritada Türk toprakları sözde 'Kürdistan' içerisinde gösterilirken, AKP'li vekilin sözleri de toplantıya damga vurdu.

Al-Jazeera Araştırma Merkezi'nin düzenlediği ifade edilen "Kürt Sorunu: Yeni Dinamikler ve Gelecekteki İhtimallar" başlıklı konferans Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden de "#Kurdsconf" başlığıyla tartışılan konferansın internet sitesinde yer alan ilanda ise bir skandala imza atıldı. Haritada Irak, Suriye ve İran'ın bir bölümüyle birlikte Türkiye'nin de güneydoğu bölgesi sözde "Kürdistan" içerisinde gösterildi.

25-26 Kasım 2017'de gerçekleştirilen konferansta, Ortadoğu bölgesinde yaşayan Kürtlerin tarihlerinin, Kürt sorununu etkileyen ülkelerin, grupların, meselelerin ve uluslararası ve bölgesel aktörlerin tartışıldığı ifade edildi.

Ayrıca sözde 'Kürdistan' içerisinde sayılan Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımlarının ve başarısızlıklarının da değerlendirildiği ifade edildi.

KONFERANSTA 3 AKP'Lİ MİLLETVEKİLİ DE VARDI

Yenigaste'nin haberine göre; bir dönem Türkiye'de de dijital yayıncılık yapan Al-Jazeera'ye bağlı araştırma merkezinin tertip ettiği konferansta AKP'li isimler de yer aldı.

Konferansa katılan isimler şöyle:

Cemalettin Torun: Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, AKP Milletvekili.

Nurettin Yaşar: AKP Milletvekili .

Taha ÖZHAN: AKP Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı

"1923'TEN SONRA KÜRTLERİN HAKLARI VERİLMEDİ"

Konferansın ilk oturumunda konuşan AKP Bursa Milletvekili Cemalettin Torun, Türkiye'deki bölücü Kürt hareketleri ve Kürtlerin durumu hakkında bir konuşma yaptı.

Torun'un, Türkiye'de 1923'lerden 1970'lere kadar Kürtlerin kültürel ve anadil haklarının verilmediği ve bütün haklarının görmezden gelindiğini ifade etmesi dikkat çekti.