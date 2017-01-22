AKP'liler Bozkurt yaparsa şaşırmayın!

Başkanlık rejimine geçişin en önemli aşaması olan Meclis süreci MHP'nin desteğiyle tamamlandı.

Şimdi sırada referandum var. MHP kampanyasını "evet" üzerine kuracağını açıkladı. Muhtemelen AKP ile ortak bir propaganda yürütecekler. MHP'nin geçmiş propaganda kampanyalarını düşündüğümüzde, parti genel merkezinde hazırlanan görsel çalışma ve birkaç mitingin ötesine geçemeyeceği mutlak. O yüzden MHP'nin propaganda düzenlemesini de muhtemelen AKP'nin profesyonel propaganda ekibi hazırlayıp yürütecek!

Güvenilir anket şirketlerinin araştırmalarında başkanlığa evet diyenlerin oranı yüzde 40'larda seyrediyor. Bu durum AKP'yi korkutmuyor olacak ki, referandum konusunda oldukça ısrarcılar.

Geçmiş dönemlerde yaptıkları gibi seçimler öncesinde aleyhte olan durumu kendi lehlerine çevirmek için büyük bir kampanya hazırlığındalar.

AKP'nin kampanyası tüm detaylarına kadar hazırlanmış durumda. Sosyal medyadan başlamak üzere, tüm bakanlıklar, devlet kurumları nezdinde geniş bir propaganda gerçekleştirilecek. Tam saha baskı uygulanacak.

"Hayır" oyu verecekler "şer cephesi" olarak tanıtılacak.

Seçimlerin belirleyici olacak milliyetçi oyların alınabilmesi için "HDP'lilerle aynı cephede mi olacaksınız" algısına başvurulacak.

"Başkanlıkta; PKK'lılar, IŞİD'çiler FETÖ'cüler için idam geri gelecek" sözlerini epey sık duyacağız.

Hayır oyu verenlerin, ABD, AB'den beslendikleri iddia edilecek, "kimler hayır diyor" denilerek millete antipatik gelen tüm simalar "şer cephesi" içinde ifade edilecek.

15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, Suriye ve yurtdışı kaynaklı tüm gelişmelerin nedeni olarak "Başkanlığa karşı gelişmeler" algısı oluşturulacak.

"Hayır" diyenlerin yapacakları büyük ve kitlesel toplantılar bir şekilde durdurulacak, OHAL gerekçe gösterilerek ertelenecek ya da sosyal medyadan "saldırı olabilir" endişesi oluşturularak, katılımların düşürülmesi amaçlanacak.

"Hayır" diyecek gazetelere, medya ve televizyonlara baskılar katlanarak artacak.

AKP'ye yakın televizyon ve gazetelerdeki reklamlarda; şehitler, Türk bayrağı ve milliyetçi şiirler çok yoğun olarak kullanılacak.

Fısıltı gazetesi de çok güçlü bir şekilde çalıştırılacak. Yıllardır devlet kurumlarına, kadrolarına giremeyen Ülkücülerin, başkanlıktan sonra her yere yerleştirileceği konuşulacak.

"Hayır" için fazla ses çıkartanlar, sert tepki gösterenlere hiçbir kulp takılamazsa da "kripto FETÖ'cü" damgası vurulacak.

Yandaş medyanın kalemlerine ortak köşe yazılarında işleyecekleri konular servis edilecek, hedef alınacak isimler belirlenecek.

Özellikle; ekonomideki sıkıntıların aşılabilmesi için, başkanlığın bir çıkış yolu olduğu, başkanlıkla birlikte Türkiye'nin sıçrama yapacağı vurgulanacak.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" denilerek rabia işareti kullanılacak. Ancak milliyetçilerin bu işaret ve slogana çok sıcak bakmadıkları fark edilince, AKP'lilerin bozkurt yaptıklarına şahit olacağız. Slogana ise "tek dil" tanımı da eklenebilir.

Seçimlerin son günlerine gelindiğinde ise "hayır" oyu verecek olanlar "vatan hainliği" ile eş tutulacak!

Referandum seçiminin son mitingi muhtemelen Yenikapı'da olacak. Erdoğan ve Bahçeli sahneye birlikte çıkacaklar. Konuşmada, "Yenikapı ruhu, Türkiye'nin ruhu, milletimizin ruhu burada, bu tabloyu çekemeyenler 'hayır' diyecekler, barış istemeyenler 'hayır' diyecekler. Ama her şeyi gören aziz milletimiz 'evet' diyecek, öyle değil mi" konuşmaları yapılacak.

Gerçekleştirilecek son mitingde Türk bayrağı ve üç hilalli bayraklardan başka hiçbir bayrak meydana alınmayacak. Sahneye ise Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş'in de posterlerinin asılması ihtimal dahilinde.

Bol algılı referandum, şimdiden hayırlı olsun.